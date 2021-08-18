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«التعليم» تعلن زيادة منح الطلاب الصوماليين إلى 450 بدلا من 200

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«التعليم» تعلن زيادة منح الطلاب الصوماليين إلى 450 بدلا من 200 «التعليم» تعلن زيادة منح الطلاب الصوماليين إلى 450 بدلا من 200

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التقى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نظيرهما الصومالي عبدالله أبوكر حاجي وزير التربية والثقافة والتعليم العالي؛ وذلك لبحث أوجه التعاون المشترك بين البلدين في مجال التعليم، وذلك بديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
واتفق الجانبان خلال اللقاء على أهمية تجديد البرنامج التنفيذي الموقع بين البلدين، وزيادة عدد المنح المصرية المقدمة لطلاب الصومال لتصل إلى ٤٥٠ منحة دراسية بدلاً من ٢٠٠ منحة كانت تقدم في السابق.

في بداية اللقاء، عبر الدكتور طارق شوقي عن عمق العلاقات المصرية الصومالية مثمنًا زيارة الوفد الرسمي الصومالي لمصر ومتطلعًا لمزيد من التعاون المشترك بين والصومال في المجالات التعليمية.

واستعرض الدكتور طارق شوقي خلال اللقاء جهود وزارة التربية والتعليم في تطوير التعليم في مصر، مؤكدًا على استعداد الوزارة للتعاون في مجال التعليم خاصة وأن الوزارة تمتلك الآن نظامًا جديدًا للتعليم يطبق على الطلاب في المراحل الدراسية الأولى.

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار على تعزيز العلاقات التي تربط بين مصر والصومال، وترحيبه بالتعاون في المجالات العلمية والتعليم العالي.

كما أشار وزير التعليم العالي إلى التكليفات الرئاسية بتقديم التسهيلات والتيسيرات للطلاب الصوماليين وقبولهم للدراسة بالجامعات المصرية تأكيدًا على أهمية تعزيز جهود تطوير التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات، على نحو يحقق مصالحهما المشتركة ويعكس العلاقات التاريخية التي تجمع بينهما ويتناسب مع الانتماء العربي للصومال.

ولفت الدكتور خالد عبدالغفار إلى مبادرة «إدرس في مصر» والتي تسمح بتقديم فرص تعليمية بشكل أكبر للطلاب من الصومال، للدراسة بالجامعات المصرية في مختلف المجالات الدراسية.

كما ناقش اللقاء تبادل الخبرات بين البلدين في مجال الجامعات التكنولوجية والأهلية.

وأشاد الوزير الصومالي بالجهود المصرية الداعمة للمصالح المشتركة بين البلدين لاسيما التعاون في المجالات العلمية والتعليمية.

حضر اللقاء من وزارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشؤون المعلمين، والدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي، ومن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي دكتور أشرف العزازي رئيس قطاع الشؤون الثقافية والبعثات، ودكتورة رشا كمال رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب والوافدين.

المصرى اليوم

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