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يقرر عودة المعارين ويتمسك بكارتيرون

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الزمالك يقرر عودة المعارين ويتمسك بكارتيرون يقرر عودة المعارين ويتمسك بكارتيرون

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أكد حسين لبيب رئيس نادى أن ناديه يستحق التتويج ببطولة الدوري هذا الموسم عن جدارة، وقال حسين لبيب في تصريحات إذاعية: «الزمالك أثبت عن جدارة أنه يستحق التتويج بالدوري واللاعبين شرفونا وإحنا مش على طول مظلومين ونرفض التشكيك في الفار، والدوري لسه في الملعب وعايزين نكسب الثلاث مباريات المقبلة ونفرح دلوقتى بحذر».

ويضيف حسين لبيب: «جئنا لإدارة الزمالك في 23 مايو الماضى وخلال ثلاثة شهور لم نقل كلمة لم تتحقق على أرض الواقع وأعدنا الاستقرار والأمان للأجهزة الفنية واللاعبين بمختلف اللعبات وليس الكرة فقط، وزعنا الأدوار بين أعضاء اللجنة ونظمنا العمل وقربنا من الأجهزة واللاعبين ولا نتدخل سوى للمصلحة العامة».

وأكمل حسين لبيب: «الكلام عن الصفقات والراحلين في الزمالك عار عن الصحة، نمتلك ذخيرة من اللاعبين على أعلى مستوى وقررنا عودة كل المعارين وأخطرنا أنديتهم بعودتهم نهاية الموسم بشكل رسمى، وقعدنا مع كارتيرون أكثر من مرة ولن نعلن تفاصيل الصفقات والراحلين إلا بعد نهاية الدوري».

ويضيف رئيس الزمالك: «كارتيرون عقده ممتد للموسم القادم ولم نناقش فكرة رحيله عن النادى، وأشرف بن شرقى وعبدالله جمعة نرغب في استمرارهما ونسعى لتجديد عقودهما وسوف نعلن كل التفاصيل بنهاية الموسم».

المصرى اليوم

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