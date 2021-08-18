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الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

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الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة الأهلي يفوز على الأرثوذكسي الأردني في البطولة العربية للأندية لتنس الطاولة

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حقق الفريق الأول لتنس الطاولة «رجال بالنادي الأهلي» الفوز على الأرثوذكسي الأردني بنتيجة 3-0، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تقام حاليًا في الأردن.
وجاء الفوز الذي حققه «تنس طاولة الأهلي» بمشاركة كل من عمر عصر ومحمد البيلي وخالد عصر.

وسيخوض «تنس طاولة الأهلي» المواجهة الثانية، في السادسة إلا ربع مساء اليوم أمام التضامن الكويتي.

وكان فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» قد حقق الفوز على نظيره البيشمركة العراقي بنتيجة 3-0، خلال المواجهة الأولى بدور المجموعات التي أقيمت أمس الثلاثاء.
ويلعب رجال «تنس طاولة الأهلي» ضمن المجموعة الأولى، التي تضم فرق: التضامن الكويتي، والأرثوذكسي الأردني، والبيشمركة العراقي.

وتضم قائمة فريق رجال «تنس طاولة الأهلي» المشاركة في البطولة كلا من: «سيد لاشين، ومحمد البيلي، وعمر عصر، وخالد عصر، وشادي مجدي، ومحمد شومان».

ويترأس بعثة «تنس طاولة الأهلي» الكابتن رؤوف عبدالقادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبدالفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

المصرى اليوم

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