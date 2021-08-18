انطلاق حفلات الإنشاد الديني.. والسيرك القومي يواصل حفلاته بساحة الهناجر الخميس

★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تنطلق، غدا الخميس، أولى حفلات شعبة الانشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، ضمن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» الذي ينظمه قطاع شؤون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال، وذلك في إطار الاحتفال بالعام الهجري الجديد، في الثامنة مساء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون.

حيث تقدم شعبة الانشاد الدينى بالفرقة القومية للموسيقى الشعبية، التابعة للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، مجموعة من أشهر الأغانى الدينية التي تغنى بها كبار نجوم الطرب في مصر، إلى جانب فقرات الإنشاد الدينى، تحت إشراف الدكتور أسامة زغلول مدير عام الفرقة، وتستمر حفلات الشعبة حتى يوم ٢٢ أغسطس الجارى .

وقدمت فرقة أنغام الشباب والسيرك القومى التابعان للبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، أمس الثلاثاء، برنامجا فنيا تضمن الجزء الأول منه مجموعة متنوعة من أروع فقرات فنون السيرك، اما الجزء الثانى تغنى نجوم فرقة أنغام الشباب بباقة من أشهر الأغانى الوطنية والعاطفية لكبار المطربين .

حيث استمتع الجمهور في الفاصل الأول بخمس فقرات فنية من فنون السيرك، تحت إشراف الفنان وليد طه مدير عام السيرك، وهى «الساحر للفنان إبراهيم عبدالسلام، المهرج للفنان حسين كمال، الجونجلير للفنان محمد هشام، الدودة الشقية للفنان علاء أحمد، التنشين بالخناجر للفنان محمود ابو العينين»، إلى جانب استقبال الرجل العملاق ( فقرة القبقاب) للجمهور على بوابة المسرح للفنان محمود سمكة، ويستمر السيرك في تقديم فقراته ضمن برنامج القطاع حتى ١ سبتمبر المقبل .

وفى الفاصل الثانى قدمت فرقة أنغام الشباب تحت إشراف الفنان ماهر عبيد مدير عام الفرقة، مجموعة من الأغانى الوطنية والعاطفية إلى جانب عدد من تترات أشهر المسلسلات التليفزيونية، تغنى بها الفنانون«عماد كمال، فارس، كمال كمال» وتختتم الفرقة حفلاتها اليوم الأربعاء على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

يشار إلى أن برنامج «صيف الإنتاج الثقافى» يقام في الفترة من ٢٢ يوليو الماضى حتى ١٦ سبتمبر المقبل، ويتضمن على مدار فترته فقرات فنية وغنائية أخرى، وعروض مسرحية للأطفال يقدمها البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، والفرق الفنية بالبيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، وفرقة مركز الهناجر للفنون برئاسة الفنان شادى سرور، بسعر تذكرة ٣٠ جنيه، مع تنفيذ الاجراءات الاحترازية للحد من خطر فيروس كورونا، والالتزام بنسبة القوة الاستيعابية المقررة، حرصا على الجمهور والعاملين بالقطاع .