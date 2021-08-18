أمير الشرقية: المملكة بذلت جهوداً كبيرة للسيطرة على الجائحة والحد من انتشارها

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أسهم التزام الجميع في انخفاض أعداد المصابين ويجب أن نستمر بتطبيق الاجراءات

أكد الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية أن قيادة هذه البلاد -حفظها الله- قدمت جهوداً كبيرة، واتخذت إجراءات كان لها نتائج إيجابية بعد توفيق الله، في تقليل أعداد الإصابات بفيروس كورونا، وتميز المنظومة الصحية بالمملكة في طريقة تعاملها مع هذه الجائحة والسيطرة على الأعداد والحد من ارتفاعها بتعاون جميع الجهات، وتوعية المواطنين والمقيمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية والمحافظة على سلامة المجتمع".

وقال: "لقد أسهم التزام الجميع ولله الحمد في انخفاض أعداد المصابين، ورغم ذلك يجب أن نستمر جميعاً في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، والحرص على أخذ اللقاح؛ للوصول للمناعة المجتمعية ضد هذا الفيروس، كما أن استمرار الحملات التوعوية يعد ضرورة لرفع ثقافة المجتمع والوعي لدى كافة شرائحه، ومن أجل المحافظة على المكتسبات التي تحققت ولله الحمد".

وقدّم الشكر لكل المشاركين في الحملة التوعوية "معتمدين عليك- خذ الخطوة" التي أطلقتها "صحة الشرقية"، على ما قدموه من جهود لإنجاحها، موكداً ضرورة استمرار التوعية والحرص على تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من ارتفاع أعداد الإصابات.

وكرّم بديوان الإمارة، اليوم الأربعاء، المشاركين في الحملة، وضمّت عدة جهات وأفراد.

وأوضح مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي أن "صحة الشرقية نفذت بالتعاون مع الجهات الحكومية أكثر من 20.000 جولة توعوية ورقابية على عدد من مدن المنطقة الشرقية، شملت الدمام والخبر والظهران والجبيل والقطيف، حيث تم التركيز على المنشآت الصحية وأسواق النفع العام والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والأندية ومراكز الرياضة والمساجد ومرافق الإيواء السياحية لتوعية أصحاب المحلات والعاملين فيها، والتأكيد على الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية مثل استخدام تطبيق توكلنا، وأيضاً فحص الحرارة والتباعد وتطبيق العدد المسموح فيه حسب مساحة كل منشأة والتأكد من تعقيم الأسطح ووجود تباعد بين الطاولات، وحثهم على المبادرة بالحصول على لقاح كورونا لتقليل أعداد الإصابات اليومية بالفيروس.

وأضاف "العريفي": "تم في الجانب التوعوي توزيع أكثر من 12670 منشورة وتوزيع أكثر من 6520 باركود توعوي بعدة لغات لتستهدف جميع افراد المجتمع مما كان له الأثر الإيجابي برفع مستوى الوعي الصحي حققت عدد الحالات الإيجابية اليومية بالمنطقة.

وقدم مدير عام "صحة الشرقية" الدكتور إبراهيم بن عبدالكريم العريفي الشكر والامتنان لأمير المنطقة الشرقية ونائبه -حفظهما الله- على دعمهما وتوجيهاتهما لإنجاز مستهدفات الحملات التوعوية ضمن الخطط الزمنية المحددة، كما ذكر الدكتور "العريفي" أنهم مستمرون بتنفيذ برنامج تعزيز الصحة والتوعية ذات الأهمية بالمتابعة والتعاون مع شركاء النجاح والجهات الحكومية والخاصة والتطوعية.