أخبار عاجلة

جولة حصرية بعدسة لآرتي داخل إحدى أحدث المروحيات الروسية -
قصور الثقافة تواصل فعاليات أسبوعها الرابع بساحل سليم بأسيوط -
الليلة الكبيرة والسيرك القومي يواصلان عروضهما حتى الأول من سبتمبر بساحة الهناجر -
مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة -
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان -
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص -
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر -
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر   -
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية -
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"الحبوب" توقّع عقد تنفيذ الحملة التوعوية للحد من الهدر في الغذاء

Print
"الحبوب" توقّع عقد تنفيذ الحملة التوعوية للحد من الهدر في الغذاء "الحبوب" توقّع عقد تنفيذ الحملة التوعوية للحد من الهدر في الغذاء
ضمن مبادرات التحول الوطني.. بالتعاون مع إحدى الشركات الوطنية

وقّع محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، اليوم، عقد تنفيذ الحملة التوعوية للحد من الفقد والهدر في الغذاء ضمن مبادرات التحول الوطني، مع إحدى الشركات الوطنية المتخصصة في هذا المجال، برعاية وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.

وأوضح "الفضلي" أن نسبة الفقد والهدر الغذائي في المملكة تصل إلى أكثر من (33%)، فيما تبلغ تكلفة هدر الغذاء 40 مليار ريال سنوياً، مؤكدًا أهمية الوصول إلى آلية ذات فعالية عالية لتقليل حجم ما يفقد ويهدر من الغذاء، من خلال تكاتف الجميع في التوازن في شراء المواد الغذائية وتذكّر قيمة الغذاء وحرمة الإسراف، إضافة إلى رفع مستوى الوعي لدى المنتجين والمستهلكين للحد من أثار هذا الفقد والهدر على الصحة والبيئة والاقتصاد.

وذكر أن الحملة التوعوية ستسهم في تحقيق أهداف الدولة في الاستغلال الأمثل للموارد الزراعية والغذائية بشكل فعال والمحافظة على ما تحقق من إنجازات في مجال الأمن الغذائي.

من جانبه، أفاد "الفارس" أن الوصول إلى نسب أقل في الفقد والهدر في الغذاء يتم عبر مسارات متعددة منها الحملات التوعوية، وذلك باشراك جميع أفراد المجتمع سعياً لتحقيق أهداف البرنامج التي تصب في تقليل المفقود والمهدر في الغذاء بهدف الاستثمار الأمثل للموارد وتقليل الأعباء المالية على الفرد والمجتمع.

وأشار إلى أن المؤسسة حريصة كل الحرص على المشاركة الفعالة في حفظ اقتصاديات الوطن بحكم إدارتها لهذا الملف، وعلاقتها المباشرة بسلعة غذائية حيوية.

وحضر حفل التوقيع وكيل وزارة التخطيط والتميز المؤسسي وقائد مكتب تحقيق الرؤية بوزارة البيئة والمياه والزراعة حسن آل حاتم، وعدد من المسؤولين بالوزارة والمؤسسة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

17965م٢ إجمالي أعمال إصلاح للأرصفة لأمانة جدة خلال شهر

للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم

للعائلات الراغبة في تجارب بحرية مميزة.. شواطئ "حقل" في انتظاركم

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة

مؤشر "الأسهم السعودية" يغلق مرتفعاً عند 11156 نقطة

"العدل": عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا بـ62% خلال العام الماضي

"العدل": عمليات توثيق العقارات سجلت ارتفاعًا بـ62% خلال العام الماضي