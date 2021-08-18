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أوستن أموتو يقترب من الدوري السعودي

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أوستن أموتو يقترب من الدوري السعودي أوستن أموتو يقترب من الدوري السعودي

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اقترب النيجيري أوستن أموتو مهاجم الفريق الكروي الأول بالنادى المصري من الرحيل عن قلعة بورسعيد وذلك بعدما خرج اللاعب من حسابات على ماهر المدير الفنى للفرق خلال الفترة الماضية فضلا عن استبعاده من قائمة الفريق الأفريقية التي تم إرسالها للكاف تمهيدا للمشاركة في بطولة الكونفيدرالية الموسم المقبل.

وتلقى أوستين أوموتو عرضا جادا من الدورى السعودى في الفترة الأخيرة، موضحا أن النادى بصدد مناقشة العرض والتوصل لاتفاق بشأن رحيل اللاعب.

ووقفت رؤية على ماهر الفنية في استبعاد أموتو من القامة الأفريقية للفريق وتسويق اللاعب في الميركاتو الصيفى المقبل استعدادا للرحيل النهائى عن الفريق البورسعيدى، وذلك بعدما دخل في صدام أكثر من مرة مع الجهاز الفنى ووضع على قامة الراحلين قبل أسابيع، وتم استبعاده من القامة الأفريقية.

المصرى اليوم

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