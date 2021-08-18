هشام عادل يقود تشكيل المحلة المتوقع أمام الانتاج الحربي الليلة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

استقر خالد عيد المدير الفني لفريق غزل المحلة على مشاركة هشام عادل لاعب الفريق في التشكيل الأساسى الذي يخوض مباراة الإنتاج الحربى اليوم عقب الشفاء من فيروس كيورونا.

وشارك هشام بلحة في التدريبات الجماعية للفريق وظهر بشكل قوى لذلك قرر خالد عيد المدير الفني الاعتماد عليه خلال مباراة الإنتاج لحسم نقاط المباراة وضمان البقاء في بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

وأعلن خالد عيد قائمة الفريق التي تضم عمرو شعبان، ومحمد البشبيشي، ومحمد فتح الله، ومحمود علاء، وهشام بلحة، واشرف سيد، وخالد كساب، وإسلام فؤاد، وفتحي مبروك، وخالد الاخميمي، وأحمد الشيخ، وحموشة، ومعتز محب، وبسام ماهر، وأحمد عادل، وأحمد عيد، ومحمد غلوش، ومحمد كارم، وعبدالرحمن عاطف، ومحمد عبدالقادر، وأحمد النادري، وعبده يحيي.

مباراة الأهلي و غزل المحلة في الدوري الممتاز - صورة أرشيفية