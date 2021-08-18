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أسطورة التنس سيمونا هاليب تنصح بلقاح كورونا: أكره الفقاعات الطبية خلال البطولات

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أسطورة التنس سيمونا هاليب تنصح بلقاح كورونا: أكره الفقاعات الطبية خلال البطولات أسطورة التنس سيمونا هاليب تنصح بلقاح كورونا: أكره الفقاعات الطبية خلال البطولات

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تقول سيمونا هاليب المصنفة الأولى على العالم سابقا إنها لم تعد خائفة من كوفيد-19 بعد حصولها على التطعيم ودعت آخرين في عالم التنس لتلقي اللقاح من أجل تخفيف قيود الصحة والسلامة في اللعبة.

ولم تسافر هاليب، التي تكمل 30 عاما الشهر المقبل، إلى نيويورك للمشاركة في بطولة أمريكا المفتوحة في سبتمبر أيلول الماضي بسبب الجائحة ثم أصيبت بالفيروس في أكتوبرالمقبل.

وحصلت اللاعبة الرومانية على التطعيم في فبراير الماضى، وأبلغت هاليب الصحفيين بعد فوزها في مباراتها الأولى ببطولة سينسناتي: "لا أشعر بالخوف لأنني تلقيت اللقاح".
وأضافت: "أشعر بالحماية، أنا منتبهة، أضع الكمامة في وجود الكثير من الناس، وتوقفت منافسات التنس، التي تتطلب من اللاعبين السفر حول العالم، لخمسة أشهر العام الماضي بعد أن أغلقت الدول حدودها للحد من انتشار الفيروس".

واستؤنف نشاط التنس أمام مدرجات خالية وتعين على اللاعبين البقاء داخل "فقاعات" مؤمنة طبيا واللعب أمام عدد قليل من المشجعين في أفضل الأحوال.

وأوصى اتحاد اللاعبين المحترفين واتحاد اللاعبات المحترفات بالحصول على التطعيم ووضع بروتوكولات جديدة كحوافز من أجل تلقي اللقاح.

وقالت هاليب: "لا أحب الفقاعات. أشعر بتوتر شديد عندما أكون في فقاعة، لكن إذا تمكن الناس من الحصول على التطعيم أكثر فأكثر، فسيكون ذلك أفضل، لأن لن يكون لدينا المزيد من القيود بعد الآن".

واشتكى المصنف الثالث عالميا ستيفانوس تيتيباس من تحديات الإقامة في "فقاعة" بسبب كوفيد-19 بعد خروجه المبكر من بطولة ويمبلدون في يونيو.

لكن اللاعب البالغ من العمر 23 عاما قال هذا الأسبوع إنه لن يحصل على تطعيم كوفيد-19 إلا إذا أصبح إلزاميا من أجل المشاركة في البطولات.

المصرى اليوم

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