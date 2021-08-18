نائب يطالب المؤسسات الدينية بمواجهة ظاهرة زواج الاطفال بعد واقعة «البحيرة»

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قال النائب شريف الوردانى عضو مجلس النواب إن نجاح المجلس القومي للطفولة والأمومة في إحباط زواج طفلة لا يتجاوز عمرها 16 عامًا، رغما عنها امر هام للغاية، خاصة بعد ان هددت الطفلة بالانتحار حال إتمام الزواج وذلك بمدينة كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

وطالب «الوردانى» في بيان له اليوم الاربعاء من جميع المؤسسات بالدولة خاصة المؤسسات الدينية ومؤسسات المجتمع المدنى بمواجهة ظاهرة زواج الاطفال. وقال إنها من الظواهر الخطيرة على المجتمع والاسر المصرية ويجب على جميع وسائل الاعلام أن يكون لها دورها في التوعية المجتمعية بخطورة هذه الظاهرة وأن تتولى مؤسسات الدولة خاصة الازهر الشريف والكنيسة المصرية والمجلس القومى للطفولة والامومة بتنظيم سلسلة من ندوات التوعية للقضاء على هذه الظاهرة

وكانت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة قد كشفت عن أن منظومة نجدة الطفل تلقت بلاغاً بتاريخ 12/8/2021، عبر الخط الساخن 16000 يفيد بقيام والد طفلة لا يتجاوز عمرها 16 عاماً، مقيمة بمحافظة البحيرة – كوم حمادة «، بتزويجها قبل بلوغها السن القانونية من شخص يبلغ من العمر ( 33 ) عاماً، متزوج ولديه ثلاثة أطفال، حيث كان من المقرر إتمام الزفاف يوم الإثنين الموافق 16/8/2021 .

وأضافت «السنباطي» أن الطفلة قد هددت بالانتحار في حال إصرار والدها على اتمام زواجها، وبإحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة البحيرة / اللجنة الفرعية بمركز ومدينة كوم حمادة أفادت بصحة الواقعة.

وأشارت «السنباطي» إلى أن والد الطفلة قد وقع إقرارا بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية بمركز شرطة كوم حمادة بتاريخ 14/8/2021، إلا أن لجنة الحماية قد علمت بإصرار والد الطفلة على إتمام الزواج لكونه موقعاً على إيصال أمانة لإتمام الزواج.

وعلى الفور وجهت«السنباطي» مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل بتوجيه فريق «التدخل والدعم بنجدة الطفل» لاتخاذ ما يلزم من إجراءات ترفع الخطر والضرر عن الطفلة وقد ضمت اللجنة «أ- إبراهيم درويش معاون مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل وإيهاب عادل محام بوحدة الدعم القانوني» وتوجهت إلى محافظة البحيرة لمتابعة حالة الطفلة وحضور التحقيقات أمام النيابة العامة وتقديم تقريرها بالتوصية بشأنها؛ بما يتناسب مع مصلحتها الفضلى.

كما وجهت «السنباطي» بإخطار المستشار رئيس مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام الذي أحال الواقعة إلى المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف الإسكندرية ومنها إلى نيابة جنوب دمنهور الكلية حيث تحرر محضر بالواقعة، وباشرت نيابة كوم حمادة الجزئية إجراءاتها، حيث طلبت النيابة العامة حضور مالك القاعة التي أقيم بها حفل (الحنة) للطفلة وقدم شريط فيديو مصورا للحفل كما تم استدعاء والد الطفلة، ووقع اقراراً بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغ الطفلة السن القانونية.

ولفتت «السنباطي» إلى أن النيابة العامة قد قررت إيداع الطفلة إحدي دور الرعاية الاجتماعية حيث تسلمها ممثلو الإدارة العامة لنجدة الطفل وتم تسليمها وإيداعها الدار الموصي بها.

وناشد المجلس القومي للطفولة والأمومة المواطنين بسرعة إصدار قانون منع وتجريم زواج الأطفال كما ناشد المواطنين بضرورة الإبلاغ عن تلك الوقائع عبر آليات منظومة حماية الطفل وهي خط نجدة الطفل على رقم الخط الساخن (16000)، الذي يعمل على مدار 24 ساعة يومياً أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم (01102121600) أو الواتس آب بيزنس (01016609579 ) أو من حلال تطبيق نبتة مصر أو على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة