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«أطباء الزمالة» يجددون رفضهم لقرارات الصحة: لا نستطيع تحمل رسوم الإمتحان

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«أطباء الزمالة» يجددون رفضهم لقرارات الصحة: لا نستطيع تحمل رسوم الإمتحان «أطباء الزمالة» يجددون رفضهم لقرارات الصحة: لا نستطيع تحمل رسوم الإمتحان

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أعلن عدد من أطباء الزمالة عن رفضهم قرارات وزارة الصحة، بخصوص امتحان الزمالة، حيث تم ابلاغهم بموعد الإمتحان قبل 14 يوم من اجراءه، مؤكدين انهم لا يستطيعون توفير مبلغ 5000 جنيه، في هذه المدة القصيرة.

وقال الدكتور باسم فايز، أحد أطباء دفعة زمالة مارس 2021، أنه من غير المقبول أن يدفع شباب الأطباء 5000 جنيه كرسوم دخول الإمتحان،

في حين أن رواتبهم تتجاوز 3000 جنيه بقليل، مع العلم أن إبلاغهم تم قبل 14 يوم من موعد الإمتحان.

وأضاف «فايز» في تصريحات لـ«المصري اليوم»: «وفي حالة عدم تمكن الطبيب من دخول الإمتحان لأي سبب تصبح الرسوم 10000 جنيه، بالإضافة إلى رسوم المحاولة الأولى 5000، وهو أمر تعجيزي للأطباء الذين كما ذكرت يتقاضون رواتب تتجاوز 3000 جنيه بقليل».

من جانبها قالت الدكتورة منار إبراهيم، طبيبة زمالة دفعة 2018، أنها التحقت بالزمالة منذ 3 سنوات، وذلك بشروط معينة وبرسوم محددة، إلا أنها فوجئت بزيادة رسوم دخول الإمتحان لما يزيد عن 15 ضعف، مع العلم أنها لا تعمل في وزارة الصحة.

وأضافت«إبراهيم»: «انا الآن مطالبة برعاية أسرتي ومتابعة عملي الخاص، بجانب الدراسة، وتوفير مبلغ 10000 جنيه، للتمكن من دخول الإمتحان، هذا بالإضافة إلى ما نلاقيه من متاعب منذ بدء انتشار جائحة المستجد «كوڤيد 19».

المصرى اليوم

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