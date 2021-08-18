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كشري يرفض استمرار محمد طلعت مع الإنتاج الحربي الموسم المقبل

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كشري يرفض استمرار محمد طلعت مع الإنتاج الحربي الموسم المقبل كشري يرفض استمرار محمد طلعت مع الإنتاج الحربي الموسم المقبل

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رفض أحمد كشري المدير الفنى لفريق الإنتاج الحربي استمرار محمد طلعت مهاجم الفريق المعار من صفوف سموحة، وذلك خلال الموسم المقبل.

وتحفظ المدير الفنى للفريق على استمرار اللاعب الذي لم يقدم جديداً للفريق حيث عانى هجوم الإنتاج الحربي من العقم التهديفي في مباريات كثيرة لولا تألق مصطفى البدرى الذي سجل 7 أهداف خلال آخر 6 مباريات فقط مع الإنتاج، حيث سجل في كل من «المصرى، الجونة، بيراميدز (هدفين)، الأهلى، أسوان، ومصر المقاصة».

ويستضيف غزل المحلة نظيره الإنتاج الحربى في تمام السابعة مساء اليوم الأربعاء على استاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الحادية والثلاثين لمسابقة الدوري الممتاز، في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بعد التعادل مع سيراميكا بهدف لكل فريق في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما فاز الإنتاج على المقاصة بهدفين مقابل هدف في نفس الجولة.

المصرى اليوم

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