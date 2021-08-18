تهديد صحفي بالقتل بسبب سؤال لـ «اليابانية نعومي أوساكا»

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عادت نجمة التنس اليابانية نعومي أوساكا إلى الأضواء مجددا، بعد أن خرجت باكية من المؤتمر الصحفي في بطولة سنسيناتي الأمريكية، بعد اتهام أحد الصحفيين لها بأنها تستخدم وسائل الإعلام عندما يناسبها ذلك.

واتهم الصحفي الأمريكي بول دوجيرتي أوساكا بأنها تستفيد من تأثيرها الإعلامي القوي، لكنها لا تفضل الحديث مع الصحفيين، لتنفجر المصنفة الثانية عالميا بالبكاء وتغادر قاعة المؤتمر.

كانت ردة الفعل تجاه الصحفي قاسية، حيث تلقى تهديدات بالقتل هو وعائلته على منصات التواصل الاجتماعي.

واتخذت أوساكا قرارا في الأشهر الماضية بمقاطعة المؤتمرات الصحفية الإلزامية بعد المباريات في البطولات الكبرى المقامة على الملاعب الرملية لحماية صحتها الذهنية.

وأدى هذا القرار إلى رد عنيف من منظمي بطولة فرنسا الذين فرضوا عليها غرامة وهددوا بمنعها من المشاركة في البطولات الكبرى في حال رفضت الحديث للإعلام.

وانسحبت أوساكا من البطولة في وقت لاحق بداعي معاناتها من الاكتئاب، كما انسحبت من بطولة ويمبلدون من أجل سلامتها الذهنية.