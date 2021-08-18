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فريق ألماني يستعين بالبطيخ لمقاومة الطقس الحار.. تلقى 3 أهداف بعدها

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فريق ألماني يستعين بالبطيخ لمقاومة الطقس الحار.. تلقى 3 أهداف بعدها فريق ألماني يستعين بالبطيخ لمقاومة الطقس الحار.. تلقى 3 أهداف بعدها

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بهدف مقاومة الأجواء الحارة استعان نادي أوغسبورغ إلى طريقة جديدة لمكافحة الطقس الحار ومنح لاعبيه الطاقة خلال مواجهة هوفنهايم ضمن مباريات الأسبوع الأول من الدوري الألماني لكرة القدم «البوندسليجا».

وكان أوغسبورغ متخلفا بهدف من دون رد أمام ضيفه هوفنهايم، قبل أن يمنح الحكم فترة استراحة «استثنائية» للاعبي الفريقين في الدقيقة 68، لالتقاط أنفاسهم وشرب بسبب الطقس الحار.

وفاجأ الطاقم التدريبي لنادي أوغسبورغ، الجماهير التي تابعت المباراة من المدرجات، بتقديمه البطيخ الأحمر للاعبين ليرووا عطشهم واستعادة طاقتهم.

ولكن الأمر لم ينعكس إيجابا على فريق أوغسبورغ، الذي انهار بعد دقائق من «استراحة البطيخ»، وتلقت شباكه ثلاثة أهداف أخرى لتنتهي المباراة لصالح فريق هوفنهايم برباعية نظيفة.

يشار إلى أن نتيجة المباراة لا تعكس الفوائد الحقيقية للبطيخ الأحمر على الرياضيين عموما، كون تلك الفاكهة تعد خيارا صحيا ويحث الأطباء الألمان على تناولها.

المصرى اليوم

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