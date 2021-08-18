بدر بانون يقود دفاع الأهلي أمام المصري

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يجهز الجهاز الفني للنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى لاعبه المغربى بدر بانون مدافع الفريق للعودة للتشكيلة الأساسية في مواجهة المصري البورسعيدي، المقرر لها التاسعة مساء الجمعة المقبل على استاد الاسكندرية بالجولة 32 لمسابقة الدوري.

وغاب بدر بانون عن مواجهة سيراميكا والتى انتهت بفوز المارد الأحمر برباعية نظيفة، وكذلك لقاء الإسماعيلى الذي انتهى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق وكذلك مباراة إنبى التي انتهت بفوز الأحمر بهدفين دون رد، وكذلك مباراة الطلائع التي انتهت بالتعادل السلبى بسبب إصابته بفيروس كورونا.

وأعلن الأهلى تعافى بانون من فيروس كورونا وسلبية مسحته قبل مواجهة الطلائع قبل أن يتم استبعاده من المشاركة في المباراة لمنحه فرصة أفضل للتجهيز فنياً وبدنياً للمباريات المقبلة.

الأهلي يتقدم على الإسماعيلي بضربة جزاء للمغربي بدر بانون - صورة أرشيفية