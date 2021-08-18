فخر الدين بن يوسف يرفض الاستمرار مع الإسماعيلي

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تمسك التونسي، فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الإسماعيلي بالرحيل عن قلعة الدراويش عقب نهاية الوسم الحالي، وانتهاء عقده مع الفريق.

وفشلت محاولات مسئولى النادى الإسماعيلى في استعادة خدمات التونسى فخر الدين بن يوسف مهاجم الفريق والذى وقع على عقود انتقاله لبيراميدز بداية من الموسم الجديد في ظل انتهاء تعاقده مع الدراويش بنهاية الموسم الجارى.

وشهدت الساعات الماضية قيام إدارة الإسماعيلى بمفاتحة فخر الدين بن يوسف للبقاء في الإسماعيلى عقب نجاح المجلس في تمديد تعاقد محمد هاشم والأنجولى أري بابل ضمن خطة تنفيذ مطالب إيهاب جلال المدير الفنى لتمديد تعاقده مع الإسماعيلى، والتى على رأسها الإبقاء على النجم التونسي ولكن لعبت الفوارق المادية بين عرض الإسماعيلى وعرض بيراميدز في إعلان اللاعب نهاية الصفقة لصالح الفريق السماوى.