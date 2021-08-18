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عمرو السولية يدعم صفوف الأهلي قبل مواجهة المصري

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عمرو السولية يدعم صفوف الأهلي قبل مواجهة المصري عمرو السولية يدعم صفوف الأهلي قبل مواجهة المصري

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يعود عمرو السولية لاعب الفريق الكروي الأول بالنادى الأهلي لصفوف الفريق قبل مواجهة المصري يوم الجمعة المقبل على أرض ملعب الإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 32 لمسابقة الدوري الممتاز بعد انتهاء الإيقاف.

غاب السولية عن مواجهة الطلائع التي انتهت بالتعادل السلبى بعد أن حصل على الانذار الثالث في مواجهة إنبى التي فاز بها المارد الأحمر بهدفين دون رد.

ويسعى الأهلي لحصد نقاط مباراة المصرى البورسعيدى لمواصلة المنافسة على لقب بطولة الدوري الممتاز للموسم السادس على التوالي وللمرة الـ43 في تاريخه رغم ارتفاع فارق النقاط بينه وبين المتصدر لأربعة نقاط، فضلا عن رغبة الجهاز الفنى واللاعبين في استعادة نغمة الانتصارات من جديد.

المصرى اليوم

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