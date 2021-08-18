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بـ١٣ لغة.. الأزهر يطلق حملة جديدة بعنوان «الإمام والبابا.. مسار الإنسانية المشترك»

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بـ١٣ لغة.. الأزهر يطلق حملة جديدة بعنوان «الإمام والبابا.. مسار الإنسانية المشترك» بـ١٣ لغة.. الأزهر يطلق حملة جديدة بعنوان «الإمام والبابا.. مسار الإنسانية المشترك»

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أطلق الأزهر، اليوم الأربعاء، حملة بعنوان «الإمام والبابا.. مسار الإنسانية المشترك» بـ (١٣) لغة على مدار (١٠) أيام؛ لإبراز أهم القيم الإنسانية التي دعا إليها كل من الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا فرانسيس، بابا الفاتيكان والكنيسة الكاثوليكية، في الوثيقة التاريخية «وثيقة الأخوة الإنسانية» التي قاما بتوقيعها في الرابع من فبراير عام ٢٠١٩.

ويستلهم مرصد الأزهر رسائل حملته الجديدة من كتاب «الإمام والبابا والطريق الصعب.. شهادة على ميلاد وثيقة الأخوة الإنسانية» بقلم المستشار محمد عبدالسلام، الأمين العام للجنة العليا للأخوة الإنسانية، الذي سرد فيه اللحظات المهمة التي سبقت مراسم التوقيع على الوثيقة والتي شكلت نقطة فارقة في تاريخ العلاقة بين الأزهر والفاتيكان، والمراحل التي مرت بها انطلاقًا من مبادرة شيخ الأزهر، والتحضير لأول زيارة لشيخ الأزهر إلى الفاتيكان، حتى تظهر الوثيقة إلى النور لتكون بمثابة بوصلة ترشد الجميع إلى التعايش السلمي، وتقبُّل الآخر، ونبذ العنصرية والتمييز التي لم تجن منها المجتمعات سوى التوتر والأزمات التي امتدت إلى سفك الدماء، وتهديد سلم وأمن الأفراد.

وعلى مدار (١٠) أيام، يعرض مرصد الأزهر عددًا من الرسائل التي جاءت على لسان شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان، وتتمحور حول عدد من القضايا التي تشغل الرأي العام الإسلامي والعالمي، وفي مقدمتها العلاقة بين الأديان والإرهاب بعد استغلال المتطرفين للنصوص الدينية واجتزائها من سياقاتها لخدمة أفكارهم وأجنداتهم، وتأثير أمور مثل الظلم واللامساواة على استقرار المجتمعات، ودور الحوار في التقريب بين الأديان والثقافات، وأهمية ترسيخ السلام وخاصة في ظل تدهور الأوضاع الإنسانية جراء النزاعات والصراعات.

المصرى اليوم

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