مدبولي: كل رئيس جامعة مسؤول عن متابعة تلقي لقاح كورونا لجميع العاملين والطلاب

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استهل الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم، اجتماع المجلس الذي عقد بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، بالإعراب عن سعادته لتشريف الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، فعاليات افتتاح عدد من المشروعات السكنية بمدينة بدر، وغيرها من المدن الجديدة بداية الأسبوع، موجها الشكر لكل الوزارات والجهات التي أسهمت في إنجاز هذه المشروعات المهمة التي تم تنفيذها لتوفير سكن ملائم لجميع المواطنين، كما أثنى على جهود جميع المشاركين في تنظيم حفل افتتاح هذه المشروعات.

وفي هذا السياق، أشاد مدبولي بحرص الرئيس السيسي على عقد لقاء مع عدد من المواطنين، عقب تسليم عدد من عقود الوحدات السكنية الجديدة للمواطنين، وكذلك منح شهادات التقدير للعناصر المتميزة من القائمين على المشروع، مؤكدا أن حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي دوما يحمل رسائل طمـأنة للمواطنين بأن الدولة، وعلى رأسها القيادة السياسية والحكومة، تسعى جاهدة لتحسين مستوى الحياة، وتيسير سبل الحصول على مختلف الخدمات.

وفي سياق آخر، أشار رئيس الوزراء إلى ما تمت مناقشته خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا، مؤكدا أن التركيز حاليا ينصب بصورة كبيرة على تطعيم العاملين في قطاع التعليم الجامعي، وكذلك ما قبل الجامعي باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، مشددا في الوقت نفسه على أن كل رئيس جامعة سيكون مسؤولا عن متابعة عملية تلقي التطعيمات لجميع العاملين والطلاب بجامعته، مع توفير وزارة الصحة اللقاحات لهم، على أن يقوم بإعداد تقرير دوري يتم رفعه لوزير التعليم العالي والبحث العلمي بهذا الشأن، في حين سيتم تنفيذ إجراءات تلقي التطعيمات باللقاحات في مرحلة التعليم قبل الجامعي بالتنسيق بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والصحة والسكان، حيث دعوة جميع العاملين في قطاع التربية والتعليم للتسجيل على الموقع الإلكتروني الخاص بحجز اللقاح من خلال قسم مخصص لهم، داعيا جميع العاملين في قطاعي التعليم بالإسراع في تسجيل أسمائهم؛ تمهيدا للحصول على التطعيم.

حول نتائج شهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتي أعلنها أمس الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قدم الدكتور مصطفى مدبولي أخلص التهاني القلبية لجميع الطلاب الناجحين في شهادة إتمام مرحلة الثانوية العامة، كما وجه التهنئة لجميع الأسر المصرية على ما حققه أبناؤهم من نتائج، ووجه الشكر للقائمين على إجراء الامتحانات هذا العام في ظل ظروف صعبة، وهو ما يُعد ملحمة حقيقية.

وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تحرص على أن يكون التطوير بهدف تحسين العملية التعليمية، وليس ضد مصلحة أبنائنا الطلاب، كما أكد ذلك الرئيس السيسي مؤخرا، لافتا إلى أنه تم استحداث نظام تقييم جديد لقياس مستويات فهم نواتج التعلم، من خلال قياس مستويات الفهم والتطبيق والتحليل، بدلاً من استرجاع المعلومات، وتم تدريب أبنائنا الطلاب على النظام الجديد في عدة امتحانات تجريبية، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب ومستقبلا باهرا بإذن الله.