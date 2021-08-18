نائبة: التعليم الفني هو المستقبل ونحن على أعتاب ثورة صناعية رابعة

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قالت النائبة رشا كليب، عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن التعليم الفنى هو المستقبل خلال الفترة القادمة، كما أنه يمثل حجر الزاوية في الثورة الصناعية الرابعة.

وأشارت «كليب» في بيان لها اليوم، إلى أن الدولة المصرية اهتمت بالتعليم التكنولوجي من خلال إنشاء أكثر من جامعة تكنولوجية في مصر الدولة، مؤكدة أن الدول اهتمت بإنشاء هيئة لضمان جودة التعليم الفنى، وتم إرسال مسودة القانون وتم إقراره خلال دور الانعقاد الأول للبرلمان.

وأوضحت كليب أن الدولة تضع دائمًا نصب عينها الاهتمام بإنشاء نقابة للتكنولوجيين، وتمت مناقشة قانون إنشاء نقابة للتكنولوجيين، مؤكدة أن تعاون مصر مع اليابان في مجال التعليم الفنى يأتى في إطار أن اليابان تعتبر إحدى الدول المتقدمة التكنولوجية مثل ألمانيا باعتبارها دولًا صناعية تهتم بتطوير الصناعة وتنمية شبابها، ولعل تجربة إنشاء المدارس اليابانية في مصر من أهم مجالات التعاون بين مصر واليابان في مجال التعليم.