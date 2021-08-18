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«وسط البلد» على مسرح النافورة بالأوبرا الجمعة

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«وسط البلد» على مسرح النافورة بالأوبرا الجمعة «وسط البلد» على مسرح النافورة بالأوبرا الجمعة

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ضمن العروض المميزة التي تنظمها دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، يقدم فريق وسط البلد حفلا في الثامنة مساء الجمعة 20 اغسطس على مسرح النافورة .

يتضمن البرنامج مجموعة متميزة من الاعمال الخاصة بالفريق والتى حققت نجاحاً كبيراً باعتبارها معالجات فنية مبتكرة لقضايا الشباب المعاصر منها قربيلى، وسط البلد , انتيكا , هيلاهوب , عم مينا , مجنون , اتكلمى , بإمكان , شمس النهار وغيرها .

يذكر أن وسط البلد فريق غنائي بدأ مشواره عام 1999 ونجح في تحقيق الانتشار السريع محققاً قاعدة جماهيرية كبيرة في والوطن العربى بعد ان خلق لون موسيقى جديد، أصدر عدة البومات متميزة كما شارك في بعض الاعمال السينمائية الجماهيرية .

المصرى اليوم

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