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المخابرات العراقية تُحبط عملية إرهابية استهدفت تجمعات المواطنين في بغداد

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قبضت على 3 "دواعش" هاجموا أبراج الطاقة في ديالى

المخابرات العراقية تُحبط عملية إرهابية استهدفت تجمعات المواطنين في بغداد

أحبطت المخابرات العراقية عملية إرهابية لاستهداف تجمعات المواطنين في العاصمة بغداد، بحسب ما أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم (الأربعاء).

وأفادت الخلية عبر حسابها في "تويتر" بأن مفارز الاستخبارات لاحظت شخصاً ملثماً يستقل دراجة نارية تثير تصرفاته الشكوك والريبة، فلاحقته، وهو ما أجبره على إلقاء ما كان معه من أسلحة ومواد متفجرة، قبل أن يلوذ بالفرار في منطقة الوشاش ضمن قاطع الكرخ.

من جهة أخرى، قبضت وكالة المخابرات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية، على ثلاثة من عناصر من تنظيم "داعش" نفذوا هجمات على أبراج نقل الطاقة في ديالى.

وبيّنت الخلية أن الاستخبارات حددت موقع أحد المنفذين للهجمات وقبضت عليه، واعترف بتفجير الأبراج الناقلة للطاقة الكهربائية في قضاء العظيم، بالاشتراك مع عنصرين آخرين قُبِض عليهما أيضاً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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