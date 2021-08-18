أوهمهم بالعمل أفراد ومشرفي أمن.. ضبط نصاب استقطب العديد من الضحايا واستولى على أموالهم

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تمكنت أجهزة الأمن، الأربعاء، من ضبط أحد الأشخاص بالجيزة، لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل، والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، من خلال شركة «مخالفة» يديرها لخدمات الأمن.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام أحد الأشخاص، مقيم بمحافظة الجيزة، بممارسة نشاط احتيالي غير مشروع في مجال النصب والاستيلاء على أموال المواطنين راغبي الحصول على فرص عمل، وإدارته لشركة لخدمات الأمن بدون ترخيص بدائرة قسم شرطة إمبابة بالجيزة، زاعمًا قدرته على توفير فرص عمل لهم بمهن أفراد ومشرفي أمن إداري بعدد من الشركات والمؤسسات الخاصة مقابل رواتب مجزية، فضلاً عن قيامه بالإعلان عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي عن فرص عمل، وتمكن من استقطاب عدد كبير من الضحايا تحت ذات الزعم مقابل تحصله على مبالغ مالية كرسوم إدارية لطلبات التوظيف وخطابات الترشيح المزعومة، وعقب ذلك يقوم بإيهامهم برسوبهم في اختبارات القبول للوظائف المرشحون لها من قبل مسؤولى تلك الجهات.

بتقنين الإجراءات تم استهدافه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، وضبطه أثناء تواجده بمقر الشركة، وعثرت القوات بحوزته على كارنيه مزور بالكامل، منتحلاً صفة مدير علاقات عامة بشركة أمن وحراسة، وعدد من طلبات التوظيف مدون بها أسماء ضحاياه، وخطابات ترشيح لعدد من الشركات والقرى السياحية والمراكز التجارية، ومجموعة من المستندات الشخصية الخاصة بضحاياه.

كما استدلت التحريات على عدد من ضحايا المتهم، وبسؤالهم أقروا بقيامه بالنصب عليهم والاستيلاء على مبالغ مالية بذات الأسلوب، وبمواجهته أقر بنشاطه.