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القبض على سيدة في كفر الشيخ بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها

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القبض على سيدة في كفر الشيخ بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها القبض على سيدة في كفر الشيخ بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج بمساعدة زوجها

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ضبطت أجهزة الأمن، الأربعاء، إحدى السيدات، بكفر الشيخ، لقيامها بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، من خلال زوجها المتواجد بإحدى الدول الأجنبية.

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام سيدة وزوجها «المتواجد بإحدى الدول الأجنبية»، مقيمين بمحافظة كفر الشيخ، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية، من خلال المتهم الثاني، وإرسالها للمتهمة الأولى بحوالات بنكية على حسابها بأحد البنوك داخل البلاد، وعقب ذلك تقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصري خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتسليمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء قريتها والقرى المجاورة مقابل عمولة، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة الأولى، وبمواجهتها اعترفت بنشاطها غير المشروع بالاشتراك مع المتهم الثاني المتواجد حالياً بالخارج.

المصرى اليوم

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