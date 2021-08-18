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ضبط 3 طن لحوم مجمدة بدون بيانات

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ضبط 3 طن لحوم مجمدة بدون بيانات ضبط 3 طن لحوم مجمدة بدون بيانات

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واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى .

حيث تم ضبط 3 طن لحوم مجمدة بدون بيانات أو مستندات "مجهولة المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتها للإستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية ، وتشكل خطراً على الصحة العامة تمهيداً لطهيها وطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك محل لتجارة اللحوم المجمدة) بمحافظة الشرقية.

المصرى اليوم

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