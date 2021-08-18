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تموين الشرقية: ضبط ١١ طن مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن في مركز ههيا

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تموين الشرقية: ضبط ١١ طن مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن في مركز ههيا تموين الشرقية: ضبط ١١ طن مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن في مركز ههيا

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كثفت الأجهزة الرقابية بالشرقية، بالتنسيق مع مديرية من الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز ،ومحطات الوقود للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية ،والتأكد من إدارة النشاط التجاري بتراخيص قانونية من الجهات المختصة، وتطبيق القانون على المخالفين.

وفي هذا الإطار ، ترأس محمد الألفي مدير إدارة تموين ههيا، حملة بمشاركة المفتشين بالإدارة، للمرور على اﻷنشطة التموينية والتجارية بنطاق الإدارة ، وأسفر المرور على طريق ههيا التل اﻷحمر عن ضبط 65 برميل مخللات مجهولة المصدر داخل مخزن غير مرخص ، يحتوي البرميل الواحد على كمية مقدارها 170 كيلو جرام ، بإجمالي كمية مقدارها 11 طن و 50 كيلوجرام.

تم تحرير المحضر رقم 1079 لسنة 2021 جنح أ.د.ط.ههيا ، وتم مصادرة المضبوطات وتطبيق القانون على المخالفين.

المصرى اليوم

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