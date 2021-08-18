الاكتئاب ومواجهته وتأثيره الاقتصادي على الدول والمجتمعات في ندوة بمكتبة الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت مكتبة الإسكندرية ضمن فعاليات البرنامج الثقافي للدورة السادسة عشرة لمعرض مكتبة الإسكندرية للكتاب، ندوة تحت عنوان اقتصاديات الاكتئاب، تحدث فيها الأستاذ الدكتور أحمد عكاشة مستشار رئيس الجمهورية للصحة النفسية والتوافق المجتمعي والرئيس الفخري للجمعية المصرية للطب النفسي، عن الاكتئاب مرض العصر وكيفية مواجهته، وتأثيره الاقتصادي على الدول والمجتمعات.

وقال الدكتور أحمد عكاشة، إن الاكتئاب يرتبط بالعامل الوراثي كما يرتبط بشكل أكبر بالعامل البيئي؛ موضحًا أن نسبة المصابين به تبعًا للعوامل البيئية قد تصل إلى 65% بينما نسبة الإصابة وراثيًا تصل إلى 35%.

وأوضح «عكاشة»، أن شخصًا من كل أربعة أشخاص داخل العائلة المصرية قد يكون مصابًا بالاكتئاب، كما ترتفع نسبة الإصابة بالاكتئاب عند النساء عنها في الرجال. ولفت إلى أن الإبداع مرتبط بشكل كبير بالاكتئاب، مما يجعل نسبة كبيرة من ممارسي النشاطات الفنية يصابون في الغالب بالاكتئاب.

كما فرَّق عكاشة بين نوعين من الاكتئاب وهما: الاكتئاب المقنع، والاكتئاب الضاحك؛ موضحًا أن الأول يترك آثاره على الجسم، بينما لا يظهر الآخر بصورة واضحة على المريض، فقد يظهر المريض مبتسمًا وضاحكا رغم الإصابة به.

كما اقترح عكاشة أن يقوم طلبة كليات الطب بدراسة الاكتئاب بشكل واسع ومفصل في مقرراتهم الدراسية، وذلك لارتباطه الوثيق بعدد من الأعراض الجسمانية، والتي قد تجعل الطبيب في حيرة من أمره عند التشخيص.

وذكر «عكاشة»، أن للاكتئاب فوائد تظهر بعد الشفاء منه، فالشخص الذي تعافى من الاكتئاب يصبح أكثر قوة وتحملا عن غيره، كما يكون أكثر تعاطفًا مع غيره من البشر مقدرًا آلامهم وأوجاعهم.

جدير بالذكر أن معرض الكتاب يأتي هذا العام وسط ظروف استثنائية، وقد قررت إدارة المكتبة في هذا الصدد أن تجري فعاليات البرنامج الثقافي لهذه الدورة عن طريق التفاعل الرقمي، وذلك لحرص المكتبة على السلامة المجتمعية، والتزامًا منها بكافة الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.