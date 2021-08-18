أخبار عاجلة

مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة -
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان -
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص -
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر -
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر   -
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية -
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي -
شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر -
ورش فنية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا -
«جنايات المنصورة» تنظر محاكمة المتهمين باستدراج وقتل سائق توك توك (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

نائب: الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي

Print
نائب: الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي نائب: الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، أن الدولة وضعت رؤية شاملة ومتكاملة للنهوض بمنظومة التعليم العالي تستهدف إدخال روافد ومسارات جديدة وغير تقليدية في استراتيجيات التعليم، تتمثل في التوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية والأهلية بما يوافق النظم العالمية، وتزويدها بكافة التخصصات المطلوبة لسوق العمل، وعقد شراكات مع الجامعات التكنولوجية المتميزة في بعض دول العالم.

وأضاف «عمار»، أن جامعة المعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة، تعكس رؤية القيادة السياسية وجهود الدولة لخلق جيل جديد من خبراء المعلوماتية على قدر رفيع من العلم والمهارات لتحقيق وثبة نوعية في موقع مصر في الساحة المعلوماتية الدولية، وإتاحة تعليم متخصص على أعلى مستوى في مجالات علوم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وفقا لأحدث التطورات والأساليب الأكاديمية ومن خلال شراكات مع كبرى الجامعات العالمية بهدف تخريج كوادر شابة متميزة قادرة على مواكبة التطور التكنولوجى العالمى الذي يشهده العالم وليكونوا القوة الدافعة للابتكار التكنولوجى ولبناء مصر الرقمية التي تضم عددا ضخما من المشروعات التي تستهدف استخدام التكنولوجيات الحديثة لتحقيق التقدم والتنمية في المجتمع المصرى.

وأشار «عمار»، إلى أن الجامعات التكنولوجية تعد هدية رئيس الجمهورية للشباب المصري، فهي جامعات المستقبل، وتعمل هذه الجامعات على إعداد الطلاب لسوق العمل وكيفية مواكبة التطور التكنولوجي فيصبح الخريج مؤهلاً للسوق الداخلي والخارجي ولدية القدرة على التفكير والإبداع، مضيفًا أنها تعمل على تطوير قدرات الشباب للخروج إلى مجال العمل المناسب في ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر تعمل على تهيئة المناخ والبنية التحتية الداعمة للاستثمار لإقامة مجتمع رقمى، تمهيدًا لتطبيق الذكاء الاصطناعى في مختلف المجالات ذات الأولوية، مثل خدمات الرعاية الصحية والزراعة والتصنيع وإدارة المدن الذكية.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
باستثمارات 350 مليون جنيه.. شراء 22 ونش ساحة لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية

باستثمارات 350 مليون جنيه.. شراء 22 ونش ساحة لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات

في ذكرى الأربعين ..«المصريين الأحرار»بالسويس يقيم حفل تأبين لجيهان السادات