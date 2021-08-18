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الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية

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الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية
بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام

الرئيس الأفغاني السابق يصل إلى دولة خليجية

كشفت وسائل إعلام أفغانية اليوم الأربعاء، عن الوجهة النهائية للرئيس الأفغاني السابق، أشرف غني بعد هروبه من أفغانستان عقب سيطرة حركة طالبان على البلاد.

وقالت قناة "كابل نيوز" الأفغانية، اليوم الأربعاء: إن "الرئيس السابق أشرف غني استقر في أبو ظبي، عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد فراره من أفغانستان قبل أربعة أيام".

وأضافت القناة الأفغانية في تغريدة على موقع "تويتر": "قيل في البداية إن أشرف غني قد فر من طاجيكستان إلى عمان؛ لكن مصدرًا أخبَرَ كابل نيوز بأنه يقيم في أبو ظبي، عاصمة الإمارات العربية المتحدة".

وفر الرئيس السابق أشرف غني من العاصمة كابل، في 15 أغسطس الجاري، مع مجموعة من معاونيه إلى طاجكيستان بعد أن أعلن استقالته من منصبه في حكم أفغانستان.

وسيطرت "طالبان"، الأحد الماضي، على العاصمة كابل، بعد أن سيطرت على كل أفغانستان؛ فضلًا عن معظم المعابر مع الدول المجاورة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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