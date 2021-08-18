صحة الشرقية تناقش خطة العمل وتطعيم المترددين على المستشفيات بلقاح كورونا

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عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، إجتماعا موسعا مع مديري المستشفيات العامة والمركزية والنوعية والنموذجية بالمحافظة، وذلك بقاعة الإجتماعات بديوان عام المديرية استمراراً للإجتماعات المكثفة لمناقشة الإجراءات المتبعة وخطط العمل للوصول إلي أفضل النتائج الممكنة.

تناول الاجتماع مناقشة مديري المستشفيات لخطة العمل، وبعض السلبيات الموجودة بتقارير المرور الإشرافية علي المستشفيات، ووضع الخطط التصحيحية والحلول المناسبة لها، كما ناقش وكيل الوزارة الإجراءات المتبعة لمجابهة فيروس كورونا المستجد كوفيد ١٩ بالمستشفيات، وخطة تطعيم المواطنين المترددين علي المستشفيات، بلقاح كورونا، وتفعيل نقاط التطعيم الثابتة بالمستشفيات، كما ناقش ما تم تنفيذه ببرنامج الزمالة المصرية داخل المستشفيات، والتأكيد علي استكمال توفير قاعات للتدريب مجهزة بشاشات للعرض، ومزودة بأحدث الوسائل التعليمية، وتوفير السكن اللائق للمدربين والمتدربين من الأطباء، بما يتناسب مع الأعداد الموجودة، وجودة الوجبات الغذائية المقدمة لهم، ومتابعة سجل الانتظام وكتاب الأنشطة العلمية للزمالة.

وجه وكيل الوزارة مديري المستشفيات باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لاعتماد جميع الأقسام الطبية بالمستشفيات ضمن برنامج الزمالة المصرية، والتنسيق الكامل والمستمر بين منسق برنامج الزمالة بالمديرية ومنسقي الزمالة بالمستشفيات، موضحا أن عدد الأقسام الطبية الذي تم اعتمادها حتي الآن ببرنامج الزمالة المصرية بلغت ٢١٧ قسم بجميع مستشفيات الصحة بمحافظة الشرقية، وشدد علي المرور المكثف لمختلف الأقسام الطبية، ومعالجة أي سلبيات وأي معوقات تؤثر علي سير العمل، كما شدد علي مديري المستشفيات بالإنتهاء من قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية ذات المستوي الثالث، تنفيذاً لمبادرة رئيس الجمهورية، وإجراء جراحات الأورام السرطانية والمخ والأعصاب والعظام للمرضي بمستشفيات الصحة.