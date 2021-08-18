هيئة الدواء: مونوجراف النباتات الطبية البرية يفتح مجالات جديدة للاستثمار الدوائي والتصدير

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أكدت هيئة الدواء المصرية، أن مونوجراف النباتات الطبية البرية المذكور في دستور الدواء المصري، يمثل إحدى الخطوات الهامة للمساهمة في إدراج استخدام النباتات البرية المصرية التي تم زراعتها محليا في صناعة المستحضرات الطبية، كما أنه يفتح الباب أمام الاستثمار في المجال الدوائي من خلال استخدام تلك النباتات في صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية، وكذلك التصدير للخارج، من خلال «توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية، وتسهيل الاستخدام المناسب لها، وتسهيل تبادل المعلومات وإجراءات التسجيل».

وأشارت الهيئة، إلى الأهمية القصوى التي تمثلها النباتات العشبية الطبية من خلال الحفاظ على التنوع البيولوجي للنباتات الطبية البرية، وحماية البيئة، وتعظيم الزراعة العضوية المحلية للنباتات الطبية لأهميتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال الاستغلال الأمثل للأراضي الصحراوية والمستصلحة، بالإضافة إلى المحافظة على مصادر المياه، حيث أن النباتات الصحراوية ذات استهلاك منخفض للمياه، وقادرة على تحمل عدم توافر إمدادات المياه الخارجية المستمرة لفترات طويلة.

وأوضحت، أن الدراسة العشبية «المونوجراف» للنباتات الطبية البرية في مصر، تأتي انطلاقا من اهتمام الدولة بتطوير المنظومة الصحية وتحقيق التنمية المستدامة 2030 وتماشيا مع خطط مصر لجذب استثمارات جديدة وتعزيز روح تنمية الأراضي المصرية بزراعة النباتات الطبية مما قد يفتح مجالات جديدة للتصدير، وفي إطار خطة الدولة لدعم صناعة الدواء المصرية والحفاظ على موارد الدولة البيئية والموروثات الطبيعية لنباتاتها الطبية واستعمالها في التداوي بالأعشاب من خلال الاستخدام الأمثل وتناولها بطرق علمية منضبطة ومعايير جودة تتيح دمجها في المنظومة الصحية الوطنية.

وأضافت أن الدراسات الخاصة بالنباتات الطبية البرية في مصر تعد مرجعية علمية شاملة لكل من السلطات المختصة بتسجيل الأدوية والمصنعين على حد سواء، نظراً لأنها تشمل جميع البيانات العلمية المتوفرة والمحدثة عن النباتات المختارة، كما تم مراعاة تصميم تلك الدراسات لتسهيل الاستخدام المناسب لتلك النباتات ومساعدة القائمين على صناعة الأدوية العشبية في إعداد ملفات التسجيل لمنتجاتهم، وذلك من خلال توفير المعلومات العلمية حول سلامة وفاعلية وجودة النباتات الطبية البرية.

جدير بالذكر أن مونوجراف الأدوية العشبية يعد أحد اللبنات والركائز الأساسية والمهمة التي تساهم في إعداد دستور الدواء المصري، الذي تسعى هيئة الدواء المصرية إلى إعداده وصياغته في الفترة الحالية.