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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

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إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بوسط سيناء

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أصيب شخصان بإصابات متنوعة في حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها علي الطريق الرئيسي في منطقة وسط سيناء، وتم نقلهما للمستشفي للعلاج.

تلقت الاجهزة الامنية بشمال سيناء اخطارًا بوقوع حادث انقلاب سيارة أثناء سيرها علي طريق"نخل/النقب/نويبع" في منطقة وادي وتير، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق.

أسفر الحادث عن اصابة كلا ، "سليمان .ع.س-44 سنة"، من مدينة الحسنة، باشتباه كسر بالقدم اليسرى وجروح متفرقة، و"عبدالعزيز .ع.س-12 عامًا"، من مدينة الحسنة، باشتباه مابعد الارتجاج وجرح قطعى بالرأس 10سم، وتم نقل المصابين إلى مستشفى طابا المركزى لتلقي العلاج اللازم، واخطرت الجهات المعنية للتحقيق في الحادث.

المصرى اليوم

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