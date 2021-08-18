الأهلي يحقق فوزه الثالث في البطولة العربية لتنس الطاولة

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فاز فريق النادي الأهلي لتنس الطاولة «سيدات» على نظيره العربي الكويتي بنتيجة (3-0)، في المباراة التي جمعتهما صباح اليوم الأربعاء، ضمن منافسات البطولة العربية للأندية التي تستضيفها الأردن حتى يوم 23 أغسطس الحالي.

وكان فريق سيدات تنس طاولة الأهلي قد حقق فوزًا في المواجهتين الماضيتين على حساب الأرثوذكسي الأردني بنتيجة (3-0)، وغاز الجنوب العراقي بنتيجة (3-1).

وتضم قائمة فريق سيدات تنس طاولة الأهلي في البطولة العربية كل من: نادين الدولتلي، مروة هشام الهضيبي، مريم هشام الهضيبي، سارة عبد العزيز، هنا جودة، إليزابيتا سمارة.

ويترأس البعثة الكابتن رؤوف عبد القادر، مدير عام النشاط الرياضي بالنادي، وتضم كلا من أشرف عبد الفتاح مديرًا فنيًّا، وعادل شومان مدرب عام السيدات، وأشرف صبحي مدرب الرجال، وأحمد حامد المدير الإداري.

بينما تضم قائمة الرجال كل من: سيد لاشين، محمد البيلي، عمر عصر، خالد عصر، شادي مجدي، محمد شومان.