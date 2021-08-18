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يستأنف تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا

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الزمالك يستأنف تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا يستأنف تدريباته دون راحة استعدادًا لمواجهة سيراميكا

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يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي تدريباته اليوم الأربعاء 18-8-2021 في الخامسة مساءً على ملعب عبداللطيف أبورجيلة استعدادا للقاء سيراميكا كليوباترا المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الثانية والثلاثين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وينتظم الزمالك في معسكر مغلق اليوم بالسويس بعد التدريب استعدادا للقاء المقبل أمام سيراميكا.

وكان الزمالك قد فاز على دجلة بهدف دون رد سجله مروان حمدي، ليرفع رصيده إلى ٧٣ نقطة يتصدر بها مسابقة الدوري في حين يتوقف رصيد دجلة عند ٢٥ نقطة يحتل بها المركز قبل الأخير.

المصرى اليوم

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