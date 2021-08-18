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أمانة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية

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أمانة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية أمانة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية
نفّذت 1455 جولة في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع

أمانة الشرقية تضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية

نفّذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1455 جولة رقابية في الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع، أسفرت عن ضبط 95 مخالفة للإجراءات الاحترازية والتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كورونا المستجد وتطبيق "توكلنا"، إضافة لمخالفات للاشتراطات البلدية.

وأكدت الأمانة استمرار وتكثيف الجولات الرقابية على المنشآت؛ للتثبت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية؛ مشددة على ضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية وتطبيق الاشتراطات البلدية، ورفع المستوى التوعوي، وتفعيل مبادرة "ممتثل" بمدن ومحافظات المنطقة، والتشديد على تطبيق قرار شرط التحصين لدخول المنشآت العامة والخاصة.

وأشارت أمانة الشرقية إلى أن مركز البلاغات 940 استقبل عشرة بلاغات عن مخالفات المنشآت للإجراءات الاحترازية وتطبيق "توكلنا"؛ داعية الجميع للإبلاغ عن أي مخالفات عبر التواصل مع مركز البلاغات لمعالجتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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