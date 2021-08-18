ضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

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وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 23 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهمًا من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، وضبط 6 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش و5 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين، وضبط 5 أسلحة بيضاء.

كما ضبطت متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط 3 مراقبين هاربين، وتنفيذ 8174 حكمًا قضائيًا متنوعًا.