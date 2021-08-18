أخبار عاجلة

مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة -
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان -
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص -
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر -
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر   -
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية -
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي -
شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر -
ورش فنية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا -
«جنايات المنصورة» تنظر محاكمة المتهمين باستدراج وقتل سائق توك توك (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. غير مصنف
  3. المصرى اليوم

ضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

Print
ضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالقليوبية ضبط 33 متهمًا بحوزتهم أسلحة ومخدرات في حملة أمنية بالقليوبية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، اليوم الأربعاء، حملة أمنية مكبرة مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت قرية مشتهر ومحيطها بدائرة مركز شرطة طوخ وعددا من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية، لضبط حائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة والمواد المخدرة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهود تلك الحملة عن ضبط 23 قضية مخدرات ضُبط خلالها كميات من المواد المخدرة المتنوعة بحوزة 25 متهمًا من بينهم 8 لهم معلومات جنائية، وضبط 6 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش و5 فرد خرطوش، وعدد من الطلقات النارية مختلفة الأعيرة بحوزة 8 متهمين، وضبط 5 أسلحة بيضاء.

كما ضبطت متهمين مطلوب ضبطهما وإحضارهما على ذمة قضايا، وضبط 3 مراقبين هاربين، وتنفيذ 8174 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان

تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص

تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر

تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر  

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر  