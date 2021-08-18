أخبار عاجلة

مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة -
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان -
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص -
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر -
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر   -
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية -
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي -
شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر -
ورش فنية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا -
«جنايات المنصورة» تنظر محاكمة المتهمين باستدراج وقتل سائق توك توك (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

ضبط مصنعين و3 شركات تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية

Print
ضبط مصنعين و3 شركات تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية ضبط مصنعين و3 شركات تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط بعض الأشخاص لقيامهم بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة والتى تُنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بالجيزة.

تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 مصنع – 3 شركات عشوائية "بدون ترخيص") لتصنيع المستلزمات والكمامات الطبية والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية ، وضبط المديرون المسئولون عنهم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة بإجمالى مضبوطات بلغت (215 طن مواد خام لرولات بلاستيك مجهولة المصدر - 5 طن منتج نهائى لأكياس بلاستيكية منسوبة لشركات وهميه - 1000 قطعة كمامة مجهولة المصدر - 10 طن مواد خام كيميائية سائلة وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة - 15 طن منتج نهائى لمبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة) .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان

تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص

صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص

تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر

تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر  

رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر  