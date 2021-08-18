ضبط مصنعين و3 شركات تقوم بتصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية

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تمكن ضباط قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات من ضبط بعض الأشخاص لقيامهم بإقامة مصانع وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع المستلزمات الطبية والكمامات والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية والمنتجات المغشوشة والمقلدة والتى تُنتج بإستخدام مواد مجهولة المصدر بالجيزة.

تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 مصنع – 3 شركات عشوائية "بدون ترخيص") لتصنيع المستلزمات والكمامات الطبية والمخلفات البلاستيكية والمبيدات والمخصبات الزراعية ، وضبط المديرون المسئولون عنهم بدائرة قسم شرطة أكتوبر بالجيزة بإجمالى مضبوطات بلغت (215 طن مواد خام لرولات بلاستيك مجهولة المصدر - 5 طن منتج نهائى لأكياس بلاستيكية منسوبة لشركات وهميه - 1000 قطعة كمامة مجهولة المصدر - 10 طن مواد خام كيميائية سائلة وبودرة مجهولة المصدر تستخدم فى تصنيع المخصبات والمبيدات الزراعية المغشوشة - 15 طن منتج نهائى لمبيدات ومخصبات زراعية مغشوشة) .