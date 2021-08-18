«البريد» يطلق خدمة تحصيل قيمة الأدلة الإلكترونية لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد عبر مكاتبها

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أعلنت هيئة البريد عن إطلاق خدمة سداد قيمة الأدلة الألكترونية الخاصة بالشهادات العربية والأجنبية والأزهرية لجميع الطلاب المتقدمين لتنسيق القبول بالجامعات والمعاهد من خلال مايقرب من ٤٥٠٠ مكتب بريد منتشرين بكافة أنحاء الجمهورية.

قال الدكتور شريف فاروق رئيس الهيئة القومية للبريد، إن هذه الخدمة جاءت نتيجةً للتعاون المثمر بين وزارة التعليم العالي والبريد المصري بهدف تسهيل سداد الطلاب قيمة الأدلة الإلكترونية للشهادات العربية والأجنبية والشهادات الأزهرية بالاعتماد على الإمكانيات الكبيرة التي يمتلكها البريد المصري والمتمثلة في البنية التحتية والانتشار الجغرافي الواسع لمكاتب البريد.

وأضاف «فاروق»، أن هذه الخدمة تأتي استكمالاً لجهود البريد المصري نحو تطوير خدماته واستحداث خدمات جديدة، مؤكداً على حرص البريد المصري على فتح آفاق التعاون مع جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات بما يتيح تطوير الخدمات البريدية وتقديم خدمات متميزة للمواطنين.