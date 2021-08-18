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تجري البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية اليوم الأربعاء المسحة الثانية للكشف عن فيروس كورونا المستجد بالمركز ابلأولمبي بالمعادي.

ومن المقرر أن يجري جميع اللاعبين والأجهزة الفنية المسحة الثانية ظهر اليوم طبقًا لتعليمات إدارة اللجنة المنظمة للدورة بإجراء مسحتين قبل السفر إلى اليابان.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية يوم السبت المقبل استعدادًا لدورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.