أخبار عاجلة

مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة -
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان -
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص -
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر -
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر   -
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية -
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي -
شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر -
ورش فنية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا -
«جنايات المنصورة» تنظر محاكمة المتهمين باستدراج وقتل سائق توك توك (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

بعثة البارالمبية تجري المسحة الثانية استعدادًا للسفر إلى طوكيو

Print
بعثة مصر البارالمبية تجري المسحة الثانية استعدادًا للسفر إلى طوكيو بعثة البارالمبية تجري المسحة الثانية استعدادًا للسفر إلى طوكيو

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

تجري البعثة المصرية للمنتخبات البارالمبية اليوم الأربعاء المسحة الثانية للكشف عن المستجد بالمركز ابلأولمبي بالمعادي.

ومن المقرر أن يجري جميع اللاعبين والأجهزة الفنية المسحة الثانية ظهر اليوم طبقًا لتعليمات إدارة اللجنة المنظمة للدورة بإجراء مسحتين قبل السفر إلى اليابان.

ومن المقرر أن تغادر البعثة المصرية يوم السبت المقبل استعدادًا لدورة الألعاب البارلمبية طوكيو 2020.

وتشارك البعثة المصرية بعدد 49 لاعب ولاعبة يمثلون ثمانية ألعاب مختلفة وهى رفع الأثقال، السباحة، تنس الطاولة، ألعاب القوي، الريشة الطائرة، كرة الطائرة جلوس، البارا تايكوندو، كرة الهدف سيدات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
باستثمارات 350 مليون جنيه.. شراء 22 ونش ساحة لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية

باستثمارات 350 مليون جنيه.. شراء 22 ونش ساحة لمحطة «تحيا مصر» بميناء الإسكندرية

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «اقتصادية قناة السويس» يلتقي 40 سفيراً لمصر لدعم وترويج مشروعات الهيئة بالخارج

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

رئيس «الأسقفية» يكرم المشاركين بـ«معًا من أجل مصر»

فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد

فيروس كورونا يضرب نجماً جديداً في ريال مدريد