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القبض على مزارع في سوهاج بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج

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القبض على مزارع في سوهاج بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج القبض على مزارع في سوهاج بتهمة تجميع مدخرات العاملين بالخارج

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ضبطت أجهزة الأمن، اليوم الأربعاء، مزارعًا بسوهاج، لقيامه بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج، بالاشتراك مع عامل يعمل بإحدى الدول.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة قيام كل من «مزارع» و«عامل» يعمل بالخارج بإحدى الدول، مقيمين بسوهاج، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية، من خلال الثاني المتواجد بالخارج، وإرسالها للأول بحوالات بنكية على حسابه بأحد البنوك بمحافظة سوهاج، إذ يقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وإرسالها لذوي العاملين بالخارج بموجب حوالات بريدية مقابل عمولة مالية، مستفيدًا بفارق سعر العملة، مما يُعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة للقانون.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم الأول، وبمواجهته أقر بنشاطه بالاشتراك مع الثاني المتواجد بالخارج، وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقًا للفحص المستندي 50 ألف دولار أمريكي ومليون جنيه مصري.

المصرى اليوم

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