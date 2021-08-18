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رفع 50 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز إسنا جنوب الأقصر

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رفع 50 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز إسنا جنوب الأقصر رفع 50 طن مخلفات في حملة نظافة بمركز إسنا جنوب الأقصر

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شدد المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر على رؤساء المراكز والمدن بضرورة الاهتمام بمستوى النظافة العامة ورضا المواطن ورفع كافة المخلفات والأتربة للحفاظ على المظهر الحضارى والجمالى للمدن

وشنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إسنا جنوب الأقصر، برئاسة ابراهيم نصير، حملة نظافة مكبرة استهدفت شوارع المدينة، وخلال الحملة تمكن قسم النظافة بالتنسيق مع الحملة الميكانيكية من رفع 40 طن من الأتربة والمخلفات الصلبة، وذلك بمنطقة الخزان الجديد وأرض اللواء وبجوار محطة محولات الكهرباء.

شارك في الحملة عبدالرحيم طايع نائب رئيس المركز وفتحي حافظ مدير قسم النظافة وفؤاد سالم مدير الحملة.

وفي السياق ذاته تمكنت الوحدة المحلية بتوماس وعافيه برئاسة عبدالنعيم مدني من رفع 10 طن من الاتربة والمخلفات بمدخل القرية الوسطى وأيضا نظافة وتمشيط الطريق الصحراوي الغربي اسوان، جنوب الأقصر .

المصرى اليوم

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