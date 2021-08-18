"مكافحة التستر" بغرفة جازان توصي بتفعيل الحملة الإعلامية لرفع الوعي

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ضمن جهود الغرفة لتطبيق أهداف برنامج التحول الوطني للقضاء على التستر التجاري

عقدت لجنة مكافحة التستر التجاري بغرفة جازان اليوم الأربعاء، اجتماعها الثاني بحضور رئيس غرفة جازان رئيس اللجنة خالد بن محمد الصايغ وأعضاء اللجنة.

واستهل "الصايغ" الاجتماع بكلمة ترحيبية بأعضاء اللجنة؛ مؤكدًا أن لجنة التستر التجاري بغرفة جازان تأتي في إطار سعي الغرفة للسير نحو تطبيق أهداف برنامج التحول الوطني 2020، للقضاء على التستر التجاري.

ولفت "الصايغ" إلى تفعيل التوصيات السابقة والتي أوصت بإقامة عدد من ورش العمل في مكافحة التستر من خلال التنسيق بين أعضاء اللجنة والجهات المختصة؛ بحيث تقدم الورش محتوى هادفًا للاستفادة من فترة التصحيح المتبقية.

وأشار إلى أن اللجنة تهدف إلى القضاء على جرائم التستر في كل القطاعات مع حرصها على زيادة فرص ممارسة العمل التجاري والاستثمار للسعوديين بجازان مع تكثيف الرقابة، وفرض الأنظمة والتشريعات، بالإضافة إلى رفع مستوى الوعي وتثقيف المستهلك، كما تقوم اللجنة بدعم قطاع الأعمال السعودي بالمنطقة؛ حيث إن محاربة التستر التجاري وما له من تداعيات سلبية على الاقتصاد بالمملكة أصبح ضرورة ملحة أمام الحفاظ على مكتسبات الاقتصاد الوطني.

ولفت الصايغ إلى أن الاجتماع أوصى باعتماد خطة عمل خلال الفترة ما بين شهري سبتمبر وديسمبر من العام الحالي وتحديد موعد لتسليم دراسة مكافحة التستر التجاري التي تقوم بإعدادها جامعة جازان بالتعاون مع الغرفة، بالإضافة إلى دور اتفاقية وقف العتيق في مكافحة التستر التجاري في منطقة جازان، وتعزيز الحملة الإعلامية في محافظات المنطقة.