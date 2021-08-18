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تتصدّر نقاط جائزة سيف ولي العهد

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السعودية تتصدّر نقاط جائزة سيف ولي العهد تتصدّر نقاط جائزة سيف ولي العهد
المري يتصدّر بفارق 3 نقاط.. والقرشي يقترب

السعودية تتصدّر نقاط جائزة سيف ولي العهد

واصلت تصدرها لإحصائية جائزة سيف ولي العهد للنقاط، بمهرجان ولي العهد للهجن في نسخته الثالثة، المقام حالياً على ميدان الطائف التاريخي، وذلك بحصول المالك عامر راشد سعيد البريصي المري، على أعلى نقاط برصيد 30 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن الثاني عاطف عطية حسن القرشي، برصيد 27 نقطة.

وجاء في المراكز من الثالث حتى الثامن، ملاك الهجن التالية أسماؤهم:

المالك عبد العزيز معلاء عليان السهلي من السعودية (18) نقطة، المالك فهد فهيد علي آل محمد الهاجري من السعودية (9) نقاط، المالك حمد محمد سالم الوهيبي من عُمان (6) نقاط، المالك مظفر محمد خموشة العامري من الإمارات (6) نقاط، المالك حمد جار الله علي حسين البريدي من قطر (3) نقاط، المالك سالم سعيد منانة غدير الكتبي من الإمارات (3) نقاط.

وكانت اللجنة المنظمة للمهرجان، قد خصصت مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد -حفظه الله-، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط، في الأشواط العامة خلال المهرجان.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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