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خلال يوليو.. أكثر من 13 ألف ساعة تطوعية يقدّمها متطوعو الهلال بالحرم

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باشروا ٢٢٨ بلاغًا إسعافيًّا في الساحات وأروقته وفي المسعى ومصليات النساء

خلال يوليو.. أكثر من 13 ألف ساعة تطوعية يقدّمها متطوعو الهلال بالحرم

قدّم متطوعون من هيئة الهلال الأحمر السعودي خلال شهر يوليو المنصرم، أكثر من 13 ألف ساعة تطوعية داخل المسجد الحرام.

وتفصيلًا، شارك 325 متطوعًا ومتطوعة من هيئة الهلال الأحمر السعودي في فعالية الجمعة للتطوع في المسجد الحرام خلال شهر يوليو المنصرم، ووصل مجموع الساعات التطوعية إلى ١٣٤٦٤ ساعة تطوعية.

وشارك ٢٠٨ متطوعين، و١١٧ متطوعة، وباشروا ٢٢٨ بلاغًا إسعافيًّا في ساحات الحرم وفي أروقته وفي المسعى وفي مصليات النساء؛ منها ٢١٩ بلاغًا جرى التعامل معها في الموقع؛ بينما نقلت ٩ حالات إلى مستوصفات الحرم المكي الشريف.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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