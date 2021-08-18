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مشهد من أفغانستان.. الحياة تمضي ومسلحو طالبان برتقبون كل شاردة وواردة
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:56 مساءً
تراجعت بنسبة 80% ..سيطرة طالبان تؤثر على التطعيمات في أفغانستان
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
صحة المنيا تنظم قافلة طبية بقرية بني حسن الشروق في أبوقرقاص
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
تأجيل محاكمة زياد العليمي وآخرين بـ«نشر أخبار كاذبة» لـ26 أكتوبر
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
رئيس الوزراء : توجيهات رئاسية باستعادة الوجه الحضاري لمدينة الأقصر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:55 مساءً
محافظ مطروح يعقد اجتماعاً باللجنة الإقليمية لمشروع تعزيز الموائمة في البيئات الصحراوية
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
السيناريست محمد عيد في ضيافة قصر الشاطبي
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
شيكابالا يهدي فوز الزمالك بلقب الدوري إلى «أرواح العشرين» وثنائي آخر
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
ورش فنية ودورات تدريبية بالمركز الثقافي بطنطا
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الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
«جنايات المنصورة» تنظر محاكمة المتهمين باستدراج وقتل سائق توك توك (فيديو)
-
الأربعاء 25 أغسطس 2021 02:54 مساءً
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فيديو اليوم السابع
فاطمة بنت بلقاس الأولى على الثانوية العامة ???? اعرف منها سر تفوقها ✋
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فيديو اليوم السابع
الأربعاء 18 أغسطس 2021 12:53 مساءً
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