محافظ المنيا: 21 مستشفى جاهزا لاستقبال حالات كورونا.. وزيادة مراكز اللقاح للمسافرين

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أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، عن زيادة مراكز تلقي لقاح فيروس كورنا الخاص بالمسافرين، إلى 6 مراكز بجميع مراكز المحافظة، لتسهيل عملية تلقي اللقاح الخاص بفيروس كورنا للمسافرين، بالإضافة إلى مراكز تلقي اللقاح الثابتة وعددها 17 مركز وهي مخصصة لجميع المواطنين وكذلك 40 فريق طبي متحرك، على ان يتم التسجيل على الموقع الخاص بوزارة الصحة، قبل تلقي جرعة التطعيم.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري مع أعضاء مجلس الشيوخ، بحضور الدكتور محمد أبوزيد نائب المحافظ، ووكلاء الوزارة ومديري المديريات الخدمية والجهات المعنية.

قال المحافظ، إن هناك توجيهات من القيادة السياسية للدولة، لتطعيم العاملين بالقطاعات الحكومية، ومديريات الخدمات، بالإضافة لتطعيم كوادر الجامعات والمعاهد من طلاب وهيئات التدريس، وكذا العاملين في قطاع التعليم قبل الجامعي قبل بدء العام الدراسي الجديد، فضلاً عن التوسع في تطعيم العاملين في دواوين عموم المحافظات، والمديريات العاملة لحماية المجتمع من انتشار الفيروس، مطالبا مشاركة أعضاء مجلس الشيوخ في تنظيم عملية تلقي اللقاح لكافة الفئات المستهدفة.

وجه أعضاء مجلس الشيوخ، خالص الشكر والتقدير للسيد محافظ المنيا، على المتابعة الدورية والمستمرة لسير العمل لتلقي لقاح كورونا للمسافرين بمراكز سمالوط ومغاغة وملوي وكيفية التعامل وإدارة الازمة حتي الانتهاء من الاعداد المستهدفة من عملية التطعيم، بالإضافة لمتابعة نسب التنفيذ لأعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على ارض الواقع والوقوف على الاحتياجات الفعلية وتذليل العقبات التي تواجه أعمال التطوير.

وطمأن المحافظ، أعضاء مجلس الشيوخ، على الموقف الصحي بالمحافظة، من حيث الجاهزية التامة لاستقبال حالات فيروس كورونا المستجد، حيث يوجد 21 مستشفى مخصصه لاستقبال الحالات المصابة، منها 3 مستشفيات رئيسية، مؤكدا على توافر كميات الاكسجين وان هناك 130 الف لتر اكسجين كطاقة انتاجيه يومية لتنكات الاكسجين الإضافية التي تم اضافتها بالمستشفيات، وهناك 1000 اسطوانة اكسجين على جاهزية تامة، بالإضافة لتوافر اسرة الرعاية والاطقم الطبية والتمريض وكافة المستلزمات الطبية والوقائية، مناشداً المواطنين بالالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية.

أوضح المحافظ، ان هناك 1327 مشروع يتم تنفيذه على ارض محافظة المنيا، ضمن اعمال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، منها 219 مشروع خاص بمياه الشرب، و194 مشروع خاص بالصرف الصحي ومحطات المعالجة والرفع، مؤكداً على توصيل كافة المرافق لكافة المواطنين بالقري المستهدفة من أعمال التطوير، مشيراً إلى ان هناك تنسيق دائم مع هيئة المساحة المصرية لرفع احداثيات المواقع المستهدفة لإقامة المشروعات، مؤكدا انه سيجري إنشاء مجمعات زراعية وخدمية وصناعية.

ناقش نواب الشيوخ، عدداً من القضايا التي تمس الحياة اليومية للمواطنين، لإيجاد حلول سريعة لها، حيث تم مناقشة موضوعات خاصة (بتوصيل بعض المرافق للمواطنين – إعادة تشغيل السجل المدني بمركزي المنيا وملوي – إعادة تطوير كورنيش ملوي – اعمال تطوير استاد المنيا الرياضي – وبعض الطلبات الخاص بالتعليم والصحة).