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رفع 4 أطنان قمامة ومخلفات من قرية بغداد بوسط سيناء

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رفع 4 أطنان قمامة ومخلفات من قرية بغداد بوسط سيناء رفع 4 أطنان قمامة ومخلفات من قرية بغداد بوسط سيناء

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أعلن مركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء عن استمرار حملات النظافة والتطهير في جميع شوارع مدينة الحسنة والقري التابعة لها، وذلك بناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء باتخاذ كافة الإجراءات في مواجهة كورونا ومنعا لانتشار الأمراض.

وأكد أسامة أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، أنه تم رفع 4 أطنان من المخلفات والقمامة المتراكمة من مختلف شوارع ومناطق قرية بغداد بالحسنة، مناشدا المواطنين بضرورة إلقاء القمامة والمخلفات في الأماكن المخصصة لها حفاظاً على المظهر العام والشكل الحضاري للمدينة والقري التابعة لها وحرصًا على صحة وسلامة المواطنين، إلى جانب تنفيذ الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لمكافحة المستجد.

أضاف عفش، أنه جاري إستكمال الأعمال للحصول على مدينة حضارية ونظيفة تحت شعار«مدينة نظيفة بلا نفايات»، وحفاظا على صحة وسلامة جميع المواطنين من انتشار العدوي والأمراض.

المصرى اليوم

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