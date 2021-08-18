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البدء في خط الانحدار الرئيسي قطر 500 مم بمشروع الصرف الصحي غرب الأقصر

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البدء في خط الانحدار الرئيسي قطر 500 مم بمشروع الصرف الصحي غرب الأقصر البدء في خط الانحدار الرئيسي قطر 500 مم بمشروع الصرف الصحي غرب الأقصر

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أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، استمرار العمل بمشروع الصرف الصحى بمنطقة الطارف القديم حيث تم الانتهاء من خط الطرد واختباره وجاري العمل في خط الانحدار الرئيسي قطر ٥٠٠ مم.

وفيما يخص محطة الرفع الرئيسية، تم الانتهاء من حوائط البيارة الرئيسية قطر ١٨ متر، والانتهاء من أرضية البيارة خرسانة عادية وإعداد التصميمات للموقع العام والمبانى الإدارية.

يشار إلي ان مشروع الصرف الصحي بالطارف القديم. من المقرر أن ينتهي طبقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في 30/10/2021.

وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومتابعة أعمال المشروعات القومية،

المصرى اليوم

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