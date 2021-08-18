البدء في خط الانحدار الرئيسي قطر 500 مم بمشروع الصرف الصحي غرب الأقصر

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أوضح العميد علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة القرنة غرب الأقصر، استمرار العمل بمشروع الصرف الصحى بمنطقة الطارف القديم حيث تم الانتهاء من خط الطرد واختباره وجاري العمل في خط الانحدار الرئيسي قطر ٥٠٠ مم.
وفيما يخص محطة الرفع الرئيسية، تم الانتهاء من حوائط البيارة الرئيسية قطر ١٨ متر، والانتهاء من أرضية البيارة خرسانة عادية وإعداد التصميمات للموقع العام والمبانى الإدارية.
يشار إلي ان مشروع الصرف الصحي بالطارف القديم. من المقرر أن ينتهي طبقا للجدول الزمنى المعلن من الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى في 30/10/2021.
وذلك في إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، ومتابعة أعمال المشروعات القومية،