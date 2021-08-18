قبل طرحها بالأسواق.. الجيزة تضبط 2.4 طن لحوم ودواجن وأسماك غير صالحة للاستهلاك

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تمكّنت محافظة الجيزة بالإشتراك مع مديرية الطب البيطري، ومباحث التموين من ضبط 2،4 طن لحوم مفروم ومصنعات لحوم ومصنعات أسماك ( جمبرى ) ودهون حيوانية غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذلك خلال حملات تم تنفيذها على ثلاجات حفظ لحوم ومحال جزارة وبيع مجمدات والاسواق العامة قبل طرحها للمواطنين.

قال اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة إنَّ الحملات تأتي إستكمالًا للمجهودات التي تشنها المحافظة، لتحقيق الدور الرقابي للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين ومواجهة جشع بعض التجار من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين، مؤكّدًا إستمرار الحملات لضبط المخالفين.

ووجه مدير مديرية الطب البيطري بالتنسيق مع رؤساء الأحياء والمراكز، ومباحث التموين، بمواصلة الحملات التفتيشية، على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من إنتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

من جانبه أكّد الدكتور أشرف إسماعيل،«» مدير مديرية الطب البيطري، أنَّه تمّ التحفظ على الكميات المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وشملت 300 كجم مصنعات لحوم فاسدة لدى مخزن تابع لمطعم بناحية الطالبية و450 كجم دواجن وهياكل محملة على تروسيكل بناحية الهرم و1000كجم دبروهات حيوانية ودهون لدى مفرمة لحوم بناحية امبابة و50 كجم مصنعات أسماك فاسدة ( جمبرى ) لدى مطعم بناحية العجوزة وضبط 520 كجم هياكل دواجن فاسدة محملة على تروسيكل بالطالبية و50 كجم مصنعات لحوم فاسدة لدى مخزن تابع لمطعم بالدقى .