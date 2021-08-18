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محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ495 مواطناً في قافلتين للصحة بدموشيا وكفر منسابة

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محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ495 مواطناً في قافلتين للصحة بدموشيا وكفر منسابة محافظ بني سويف: الكشف وتقديم العلاج لـ495 مواطناً في قافلتين للصحة بدموشيا وكفر منسابة

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تابع الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف،سير العمل في خطة القوافل الطبية التي تنفذها إدارة القوافل العلاجية بمديرية الصحة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، والتي تستهدف إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، ضمن الجهود التي تنفذها في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية وفي إطار مبادرة حياة كريمة

وتبين من التقرير،الذي عرضه الدكتور محمد يوسف عبدالخالق وكيل وزارة الصحة في هذا الجانب،أنه تم تنظيم قافلتين طبيتين «أمس الثلاثاء»بقرية دموشيامركز بني سويف،وكفر منسابة بالفشن،وبالتنسيق مع الوحدات المحلية،وتمت مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ضمن خطة الدولة الشاملة لمجابهة انتشار العدوى بفيروس كورونا،حيث تم تعقيم موقعي القافلتين ومحيطهما قبل وأثناء وبعد انتهاء العمل ،علاوة على توزيع كمامات على العاملين والمستهدفين في القافلة،مع التزام فرق العمل والفرق الطبية بتطبيق التدابير الوقائية والإجراءات الصحية

حيث تم الكشف على 245مستفيداً بكفر منسابة وتوزيع بعض الأدوية بالمجان في القافلة التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة راعي للتنمية،وضمت عداً من التخصصات الطبية،شملت(55أطفال، 81 باطنة، 71رمد، 38 عظام)وعمل 21 نظارة طبية،فيما تمكنت القافلة الثانية التي تم تنظيمها بالتعاون مع مؤسسة نهضة بني سويف من الكشف على 250حالة بقرية دموشيا(80 أطفال، 95 باطنة،75 نساء)،وذلك تحت إشراف الدكتورمحمد خلف عبدالحميدمنسق القوافل الطبيةومسؤول الإمداد الطبي بمديرية الصحة،وبالتعاون مع فريق العمل من المؤسستين وبعض المتطوعين من الأهالي وشباب القريتين

المصرى اليوم

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